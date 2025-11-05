UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Atletico Madrid, sahasında Union Saint-Gilloise'yi konuk etti. Atletico Madrid, sahasında oynadığı maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.Atletico Madrid, karşılaşmanın 39. dakikasında Julian Alvarez'in golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı 1-0 tamamlandı.İspanyol ekibi, Union Saint-Gilloise karşısında 72. dakikada Conor Gallagher ile ikinci golü buldu ve durum 2-0'a geldi.Union Saint-Gilloise 80. dakikada Ross Skykes ile golü buldu ve maç 2-1'e geldi.Atletico Madrid, 90+6'da Marcos Llorente'nin golüyle maçı 3-1 kazandı.Bu sonucun ardından Atletico Madrid, Devler Ligi'nde 6 puana yükseldi. Union Saint-Gilloise, 3 puanda kaldı.Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Atletico Madrid, sahasında Inter'i konuk edecek. Union Saint-Gilloise, temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak.