Atilla Karaoğlan'a 3 gün üst üste VAR görevi

Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 15. hafta maçlarında üçüncü kez VAR görevini üstlenecek.



Cuma günü oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, cumartesi günü de Trabzonspor - Adana Demirspor maçında VAR görevini yürütmüştü.



Karaoğlan, pazar günü de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında bu görevi üstlenmeye hazırlanıyor.





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