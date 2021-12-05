Atilla Karaoğlan'a 3 gün üst üste VAR görevi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem olarak Atilla Karaoğlan görev yapacak.

, Fotoğraf; AA
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Atilla Karaoğlan'a 3 gün üst üste VAR görevi
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05 Aralık 2021 13:28
Atilla Karaoğlan, Süper Lig'in 15. hafta maçlarında üçüncü kez VAR görevini üstlenecek.

Cuma günü oynanan Kasımpaşa - Beşiktaş maçında Video Yardımcı Hakem olarak görev yapan Atilla Karaoğlan, cumartesi günü de Trabzonspor - Adana Demirspor maçında VAR görevini yürütmüştü.

Karaoğlan, pazar günü de Fenerbahçe - Çaykur Rizespor maçında bu görevi üstlenmeye hazırlanıyor.


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