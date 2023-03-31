Atiba Hutchinson, kupayla noktalamak istiyor

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson, Kanada basınına açıklamalarda bulundu.



Futbolu kısa süre içinde bırakacağının altını çizen Atiba, şunları söyledi: "Evet kariyerimin gerçekten sonuna yaklaştım. Benim için harika bir dönem ve harika bir kariyer oldu. Sadece en iyi derecede bitirmek istedim. Bilmelisiniz ki milli takımda yaşadığım kariyerimden dolayı mutluyum. Ama gerçekten sona yaklaşıyor. Şunu da bilmenizi isterim ki en büyük hayalim emekli olmadan önce Kanada ile bir kupa kaldırmak. Bunu çok istiyorum. Son zamanlarda iyi gidiyoruz milli takım olarak. İyi oynuyoruz. Bir Dünya Kupası'na gittik ve o anın tadını çıkardık. Ama kazanmayı alışkanlık haline getirmeliyiz. CONCACAF'ta baskın bir güç olduğumuzu göstermeliyiz. Herkesin aklında bu var. O kupayı almak ve ne kadar iyi olduğumuzu göstermek istiyoruz."



18 Ocak 2003'ten bu yana tam 20 yılı aşkın bir süredir Kanada Milli Takımı formasını giyen 40 yaşındaki oyuncu, bu sürede 103 maça çıktı ve ülkesi adına 9 gol kaydetti. Atiba, Dünya Kupası'ndaki maçlarda da 3 defa forma giymiş ve 161 dakika sahada kalmıştı.



