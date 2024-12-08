Athletic Bilbao, evinde hata yapmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao, İspanya La Liga'nın 17. hafta maçında Villarreal'i 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Athletic Bilbao, evinde hata yapmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Aralık 2024 20:28
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin rakibi Athletic Bilbao, Villarreal'i konuk etti. San Mames Barria Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Athletic Bilbao'ya galibiyeti getiren golleri 15'te Aitor Paredes ile 69'da Inaki Williams kaydetti.

Athletic Bilbao, bu. galibiyetin ardından puanını 32 yaptı. Villarreal, 26 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın bir sonraki haftasında Athletic Bilbao, Alaves deplasmanına gidecek. Villarreal, Real Betis'i konuk edecek.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery