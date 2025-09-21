İtalya Serie A'nın 4. haftasında Atalanta, Torino'ya konuk oldu. Karşılaşmayı Atalanta 3-0 kazandı.
Atalanta'ya galibiyeti getiren golleri 30 ve 38. dakikada Nikola Krstovic ve 34. dakikada Kamaldeen Sulemana kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Atalanta, puanını 8'e yükselterek 5. sırada yer aldı. Torino, 4 puanla 11. sırada konumlandı.
Torino'da Emirhan İlkhan, mücadeleye dahil olmadı.
Ligde gelecek hafta Atalanta, Juventus'a konuk olacak. Torino, Parma deplasmanında olacak.
