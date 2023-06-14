Atalanta'dan Galatasaray'a öneri: Zapata!

Atalanta'nın Kolombiyalı forveti Duvan Zapata, menajeri tarafından Galatasaray'a önerildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Atalanta'dan Galatasaray'a öneri: Zapata!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Haziran 2023 00:39
Son güncelleme 14 Haziran 2023 01:11
Sezonun bitmesinin ardından santrfor rotasyonunda oyuncu kalmayan ve kampa kadar en az 1 forvet yetiştirmek isteyen Galatasaray'a Duvan Zapata önerildi.

Mauro Icardi'nin kiralık sözleşmesinin bitmesi, Bafetimbi Gomis'in ayrılması, Nantes'ın da Mustafa Muhammed'in 6 milyon euro'luk opsiyonunu kullanma kararı alması sonrası Galatasaray'da forvet kalmadı. Icardi'nin Galatasaray'ı seçmesi halinde bile buraya 1 tane kendini ispat etmiş ve tecrübeli, 1 tane de genç forvet eklemek isteyen Galatasaray, Duvan Zapata önerisini dikkate aldı.

MADDİ KOŞULLARI BELİRLEYİCİ

Galatasaray, Zapata'nın maddi koşullarını ve kulübün bonservis isteğini göz önünde bulunduracak.

OKAN BURUK KARAR VERECEK

Scoutların raporu, Okan Buruk'un izlemesi ve kararı sonrası Duvan Zapata ile ilgili hızlıca bir karar verilecek.

ATALANTA PERFORMANSI

32 yaşındaki Zapata, Atalanta'da formasıyla bu sezon çıktığı 25 lig maçında 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi, toplamda 1393 dakika görev yaptı. Zapata, Atalanta'da toplamda çıktığı 189 maçta, 81 gol ve 43 asistlik katkı yaptı. Öte yandan Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda 34 maçta, 4 gollük katkı yaptı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery