Atalanta'da Ederson için 75 milyon euro!

Atalanta forması giyen Ederson, performansıyla Avrupa'nın önemli ekiplerini peşine taktı.



AS'ta yer alan habere göre, Juventus, Manchester United, Manchester City ve Real Madrid, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgileniyor.



Atalanta'nın 25 yaşındaki orta saha oyuncusu için bonservis beklentisinin 75 milyon euro olduğu yazıldı.



Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı orta saha oyuncusunun kulübü Atalanta ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



Atalanta'da bu sezon 45 maçta süre bulan Ederson, 5 gol attı ve 2 asist yaptı.



