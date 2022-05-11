Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam etti

Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çabukluk, pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çabukluk, pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.
Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.
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