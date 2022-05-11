Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam etti

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar sürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Atakaş Hatayspor'da hazırlıklar devam etti
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11 Mayıs 2022 15:42
Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 15 Mayıs Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, çabukluk, pas, top kapma ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

 
 
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