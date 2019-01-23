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Asya Kupası'nda çeyrek finali Nagatomolu Japonya açıyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen turnuvanın çeyrek final aşaması, 24 Ocak Perşembe günü Vietnam-Japonya ve Çin-İran maçlarıyla başlayacak.

Kaynak: AA
Asya Kupası'nda çeyrek finali Nagatomolu Japonya açıyor
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23 Ocak 2019 12:36
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 2019 Asya Kupası'nda çeyrek final heyecanı, 24 Ocak Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Asya Futbol Konfederasyonu tarafından düzenlenen ve 24 takımın yer aldığı turnuvanın çeyrek finallerinde Vietnam, Japonya, Çin, İran, Güney Kore, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve son şampiyon Avustralya mücadele edecek.

Çeyrek finalde 24 Ocak Perşembe günü ve 25 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmaların programı (TSİ) şöyle:

24 Ocak Perşembe:

16.00 Vietnam-Japonya

19.00 Çin-İran

25 Ocak Cuma:

16.00 Güney Kore-Katar

19.00 Birleşik Arap Emirlikleri-Avustralya

Son 16 turu maçları

Son 16 turunda Katar, Irak karşısında, Japonya da Suudi Arabistan önünde 1-0 galip gelerek çeyrek finale yükseldi.

Güney Kore'nin Bahreyn'i, Çin'in Tayland'ı 2-1 yenerek çeyrek finale çıktığı turnuvada, ev sahibi Birleşik Arap Emirlikleri de Kırgızistan'ı 3-2'lik skorla geçerek yoluna devam etti.

Avustralya, golsüz biten maçta Özbekistan'a, Vietnam da 1-1 sonuçlanan mücadelede Ürdün'e penaltılarda 4-2'lik skorlarla üstünlük sağladı ve son 8 arasına kaldı.

İran ise Umman'ı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Yarı final maçlarının 28-29 Ocak'ta yapılacağı kupanın finali ise 1 Şubat'ta oynanacak.

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