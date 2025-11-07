UEFA Avrupa Ligi 4. maç haftasında Aston Villa ile Maccabi Tel Aviv karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.



Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Ian Maatsen ve 59. dakikada penaltıdan Donyell Malen kaydetti.



Geçen hafta Go Ahead Eagles deplasmanında kaybederek şok yaşayan Aston Villa, bu galibiyetle puanını 9'a çıkardı. Maccabi Tel Aviv ise üst üste 3. yenilgisini alarak 1 puanda kaldı.



Aston Villa, bir sonraki maç haftasında Young Boys'u ağırlayacak. Maccabi Tel Aviv ise Olimpik Lyon ile karşılaşacak.



