İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Unai Emery'nin ekibi Aston Villa ile Gary O'Neil'ın yönetimindeki Wolverhampton karşı karşıya geldi.



Villa Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Aston Villa 2-0 kazanırken goller; 36. dakikada Moussa Diaby ve 65. dakikada Ezri Konsa'dan geldi.



Aston Villa'nın sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Nicolo Zaniolo, 63. dakikada Morgan Rogers'ın yerine oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte 59 puana ulaşarak Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdüren Aston Villa 4. sırada kalırken, Wolverhampton 41 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Aston Villa deplasmanda Manchester City'e konuk olurken, Wolverhampton deplasmanda Burnley ile karşılaşacak.



