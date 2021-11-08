Aston Villa için iki aday var: Gerrard ve Martinez!

İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa, teknik direktör Dean Smith ile yollarını ayırmıştı.



Sky Sports'un haberine göre; üst üste alınan 5 yenilginin ardından Smith'i görevden alan Aston Villa Yönetimi, en az 5 adayla görüşme yaptı.



Bu adaylar arasında iki isim ön plana çıktı; Rangers Teknik Direktörü Steven Gerrard ve Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez...



Haberde Martinez'in öne çıkmasının sebebi olarak Belçika'yı FIFA sıralamasında 1 numaraya çıkartması ve takıma oynattığı oyun gösterildi.



Gerrard'ın ön planda yer alma sebebi ise Aston Villa CEO'su Christian Purslow'un Liverpool döneminden yakın arkadaşı olması ve Rangers'ı yeniden ayağa kaldırması olarak belirtildi.



Aston Villa, bu iki isimden hangisini seçerse seçsin bir tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak.





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