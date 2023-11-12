Aston Villa, Fulham'ı sahasında üçledi!

Premier Lig'in 12. hafta maçında Aston Villa, sahasında Fulham'ı 3-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Aston Villa, Fulham'ı sahasında üçledi!
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12 Kasım 2023 19:02
İngiltere Premier Lig'in 12. hafta maçında Aston Villa ile Fulham karşı karşıya geldi. Villa Park'ta oynanan maçı Aston Villa 3-1 kazandı.  

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Antonee Robinson (K.K), 42. dakikada John McGinn ve 64. dakikada Oliver Watkins kaydetti. Fulham'ın tek golü 70. dakikada Raul Jimenez'den geldi. 

Galatasaray'dan kiralık olarak Aston Villa'ya giden Nicolo Zaniolo, karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. 

Bu sonuçla birlikte Aston Villa 25 puana yükseldi. Fulham ise 12 puanda kaldı. 

Önümüzdeki maç haftasında Aston Villa, Tottenham deplasmanına gidecek. Fulham, sahasında Wolverhampton'ı ağırlayacak.

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