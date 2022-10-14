Aston Villa'da Douglas Luiz ile yeni sözleşme

Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Douglas Luiz ile yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.Aston Villa'dan yapılan açıklamada, Brezilyalı futbolcunun yeni kontratının süresine dair net olarak bilgi verilmezken,ifadesi kullanıldı.Öte yandan Fabrizio Romano ise 24 yaşındaki futbolcunun, 2026 yılına kadar imza attığını öne sürdü.Aston Villa, Douglas Luiz'in 2019 yazında Manchester City'den yaklaşık 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.