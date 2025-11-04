04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Asensio gözünü derbiye dikti

Marco Asensio, Fenerbahçe formasıyla bulduğu üç golü de İstanbul takımlarına karşı attı. Sırada ise Galatasaray derbisi var. İspanyol oyuncu, Aslan'a karşı da gol atacağını belirtti.

calendar 04 Kasım 2025 13:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Asensio gözünü derbiye dikti
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Marco Asensio, vites yükseltmeye başladı.

Sarı-lacivertli formayı ligde ilk kez Trabzonspor mücadelesinde giyen İspanyol oyuncu, ilk golünü 21 Eylül'deki Kasımpaşa karşılaşmasında attı. Asensio, ikinci golünü ise 19 Ekim'deki Fatih Karagümrük maçında kaydetti. 29 yaşındaki yıldız, pazar akşamı oynanan Beşiktaş derbisinde de ağları havalandırarak takımının beraberlik golünü attı. Asensio'nun şu ana kadar görev aldığı 7 Süper Lig maçında attığı 3 gol de İstanbul takımlarına karşı...

Sarı-lacivertliler, Kayseri ve Ç.Rizespor maçlarının ardından 1 Aralık'ta ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Asensio'nun bu derbi için de gol sözü verdiği ve seriyi devam ettirmek istediği öğrenildi.


"GURUR DUYUYORUM"

Beşiktaş karşısında alınan galibiyete önemli katkı sağlayan Marco Asensio, "Sonuna kadar takımımla gurur duyuyorum" açıklamasını yaparak takım arkadaşlarına olan inancını ortaya koydu.

3 MAÇTA 3 GOLLÜK KATKI

Marco Asensio, üst üste oynanan üç Süper Lig maçında da skora katkı sağlamayı başardı. İspanyol oyuncu, Fatih Karagümrük ve Beşiktaş maçlarında ağları sarsarken, 4-0'lık Gaziantep FK mücadelesinde de asist yapmıştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
