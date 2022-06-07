Artistik buz pateni yarışmalarına katılma yaşı 17 oldu!

Uluslararası Buz Pateni Birliği (ISU), büyükler kategorisindeki artistik buz pateni organizasyonlarına asgari katılma yaşının, kademeli olarak 15'ten 17'ye yükseltileceğini açıkladı.



ISU'dan yapılan açıklamaya göre, Tayland'ın Phuket Adası'nda düzenlenen genel kurulda gündeme alınan söz konusu teklif, 16'ya karşı 100 oyla kabul edildi. Karar doğrultusunda 15 olan mevcut asgari katılma yaşı, 2022-23 sezonunda değişmeyecek. Sınır, 2023-24 sezonunda 16'ya, 2024-25 sezonundan itibaren ise 17 yaşa çıkarılacak.



Sporcuların fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak amacıyla alınan karar, 17 yaşından küçük artistik buz patencilerin 2026 Milano Cortina Kış Olimpiyatları'nda yarışamayacağı anlamına geliyor.



Kararda, 15 yaşında katıldığı 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda elde ettiği başarılardan çok doping skandalıyla gündeme gelen Rus sporcu Kamila Valieva etkili oldu.



Artistik buz pateninde "dörtlü atlayış" hareketini olimpiyatlarda gerçekleştiren ilk kadın sporcu olarak tarihe geçen ve takımlar buz dansı serbest programda Rusya Olimpiyat Komitesi'nin altın madalya kazanmasında başrolü oynayan Valieva'nın başarısı, oyunlar sırasında devam eden doping soruşturması nedeniyle gölgede kalmıştı.



Valieva'nın 2021'in aralık ayında Saint Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sırasındaki doping testi sonucunun pozitif olduğu ortaya çıkmıştı. Doping bulgusunun olimpiyat öncesinde olması ve Valieva'nın Pekin 2022 öncesindeki testlerden geçmesi nedeniyle oyunlarda yarışması, spor otoritelerini ikiye bölmüştü.



Sporcunun olimpiyatlarda yer almaması gerektiğini düşünen Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), bunu engellemek adına Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itirazda bulunmuştu. Oyunlar sırasında acil olarak toplanarak kararını duyuran CAS ise 16 yaş altı sporcuların yasaklı madde kullanımı konusunda sorumluluktan muaf tutulması ve Valieva'nın son doping testinden geçmesi nedeniyle IOC'nin itirazını reddetmişti.



Valieva, tartışmalarının gölgesinde favori olarak görüldüğü tek kadınlar finalinde iyi bir performans gösterememiş ve 4. sırayı almıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ