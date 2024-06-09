Arthur Masuaku, Nantes yolcusu!

Beşiktaş yönetimi, En az 12 isimle vedalaşmayı ve kadroya 6 yabancı takviyesi yapmayı planlıyor.
Sözleşmeleri süren bazı oyuncular kalmak için direnirken Arthur Masuaku ise kendi arzusu ile ayrılmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Nantes ile görüşen Demokratik Kongolu futbolcu için Beşiktaş'ın 2 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Fransız ekibinin, siyah beyazlı takıma yaptığı ilk teklif yetersiz bulunarak geri çevrildi.
Kısa sürede beklenen bonservis miktarının gelmesi halinde Masuaku ile yollar ayrılacak.
Sözleşmeleri süren bazı oyuncular kalmak için direnirken Arthur Masuaku ise kendi arzusu ile ayrılmak istiyor.
BEŞİKTAŞ'IN BONSERVİS BEKLENTİSİ
Nantes ile görüşen Demokratik Kongolu futbolcu için Beşiktaş'ın 2 milyon euro bonservis beklentisi olduğu belirtildi.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Fransız ekibinin, siyah beyazlı takıma yaptığı ilk teklif yetersiz bulunarak geri çevrildi.
Kısa sürede beklenen bonservis miktarının gelmesi halinde Masuaku ile yollar ayrılacak.