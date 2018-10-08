Premier League ekiplerinden Arsenal, çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.
Puma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arsenal, yeni sezon için Adidas ile anlaşmaya vardı. Arsenal'den yapılan açıklamada 2019/2020 sezonundan itibaren forma sponsorlarının Adidas olacağı belirtildi.
Arsenal bu anlaşma ile 5 yıl için toplam 340 milyon euro (Yıllık yaklaşık 68 milyon euro) kasasına koyacak.
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Puma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arsenal, yeni sezon için Adidas ile anlaşmaya vardı. Arsenal'den yapılan açıklamada 2019/2020 sezonundan itibaren forma sponsorlarının Adidas olacağı belirtildi.
Arsenal bu anlaşma ile 5 yıl için toplam 340 milyon euro (Yıllık yaklaşık 68 milyon euro) kasasına koyacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın