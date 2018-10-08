Premier League ekiplerinden Arsenal, çok önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı.Puma ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arsenal, yeni sezon için Adidas ile anlaşmaya vardı. Arsenal'den yapılan açıklamada 2019/2020 sezonundan itibaren forma sponsorlarının Adidas olacağı belirtildi.Arsenal bu anlaşma ile 5 yıl için toplam 340 milyon euro (Yıllık yaklaşık 68 milyon euro) kasasına koyacak.