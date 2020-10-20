Arsenal'dan Mesut Özil dönemi sona erdi!

cümlesi her ne kadar hoş bir cümle olmasa da bu sefer gerçekten de tam yerini bulmuş durumda..Mesut Özil'i UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil etmeyen Mikel Artera, Özil'eBu şu demek oluyor;Kısa bir süre önce yaptığı açıklamada Özil'i gözden çıkarttıklarını ima eden Arteta, bu kez "ima"dan bir adım öteye gitti ve Özil'in Arsenal'deki biletini tamamen kesti.Premier Lig'de en azından Aralık ayına kadar Arsenal forması giyemeyecek olan Mesut Özil, bir süredir Gunners ile sözleşme fesih görüşmelerinde bulunuyordu.Özil'in menajeri ve avukatları ile bir görüşme gerçekleştiren Arsenal,Arsenal'in ayrılık talebine olumlu yanıt vermek için, Gunners ile anlaşırsa Ocak ayında ya da sezon sonunda sözleşmesini fesih edecek ve bonservisini alacak.