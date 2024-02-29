Arsenal yıldız oyuncusuyla sözleşme uzatacak

Arsenal sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Jorginho ile sözleşme uzatma çalışmalarına başlayacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arsenal yıldız oyuncusuyla sözleşme uzatacak
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29 Şubat 2024 19:03
Adı son zamanlarda Süper Lig ekipleriyle de anılan Jorginho için Arsenal harekete geçti.

Arsenal sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorginho ile yeni sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.

Arsenal elinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da bu opsiyonu kullanmayacağı ve uzun süreli bir kontrat yapmak istiyor.

41 MAÇA ÇIKTI

Arsenal formasıyla toplamda 41 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.

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