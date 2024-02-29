Arsenal yıldız oyuncusuyla sözleşme uzatacak

Adı son zamanlarda Süper Lig ekipleriyle de anılan Jorginho için Arsenal harekete geçti.



Arsenal sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Jorginho ile yeni sözleşme uzatmak için çalışmalara başladı.



Arsenal elinde 1 yıllık uzatma opsiyonu bulunsa da bu opsiyonu kullanmayacağı ve uzun süreli bir kontrat yapmak istiyor.



41 MAÇA ÇIKTI



Arsenal formasıyla toplamda 41 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.





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