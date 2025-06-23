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23 Haziran
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22:00
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Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
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FC Porto-Al Ahly SC
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Waterford FC-Shelbourne
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2-1
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Arsenal Sesko'dan vazgeçiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Arsenal'de, forvet transferiyle ilgili için yeni bir gelişme yaşandı.

calendar 23 Haziran 2025 20:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arsenal Sesko'dan vazgeçiyor
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Benjamin Sesko ismi uzun süredir Arsenal ile anılsa da oyuncunun maaş beklentileri transferi çıkmaza sokmuş olabilir.

Mirror'ın haberine göre Benjamin Sesko'nun yüksek maaş talebi, Arsenal'e geri adım attırdı. Geçen sezonu oldukça formda geçiren Sloven futbolcu için Leipzig yaklaşık 70 milyon sterlin bonservis bedeli talep ediyor.

Sezon Performansı

Geçen sezonu Leipzig'de geçiren Sloven futbolcu 45 maça çıkarken 21 gol 6 asistlik bir performans gösterdi.

Sıradaki Hedef Gyökeres

Arsenal, yüksek maaş beklentileri sebebiyle Sesko transferinden vazgeçerken sıradaki hedefi Victor Gyökeres olarak belirledi. İsveçli golcü geçtiğimiz sezonu Sporting'te geçirdi ve Portekiz Ligi'ni gol kralı olarak tamamladı.

Müthiş Gol Sayılarına Ulaştı

Victor Gyökeres geçtiğimiz sezonda Sporting formasıyla 52 maçta 54 gol 7 asistlik performans sergileyerek tüm devlerin dikkatini çekmişti.

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