Arsenal, sahasında West Ham'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal, sahasında West Ham United'ı konuk etti.



Emirates Stadı'nda oynanan maçı Arsenal 2-0 kazanarak üç puana uzandı ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi.



Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken dakikalar 48'i gösterdiğinde Martinelli sessizliği bozdu ve Arsenal öne geçti. 68. dakikada West Ham'dan Coufal kırmızı kartla oyun dışında kalırken Arsenal'in kazandığı penaltı vuruşunda Lacazette topu ağlarla buluşturamadı.



87. dakikaya gelindiğinde ise Smith Rowe, Arsenal'i rahatlatan golü kaydetti ve ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Arsenal 29 puana yükseldi ve Manchester United ve Tottenham'dan maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. West Ham ise 28 puanda kalarak Arsenal'e geçildi ve 5. sıraya geriledi.





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