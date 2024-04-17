Arsenal, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu takip eden Arsenal'in sezon sonunda resmi teklif yapma kararı aldığı belirtildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arsenal, Fenerbahçeli yıldız için geliyor!
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17 Nisan 2024 20:43
Bu sezon Avrupa ve Süper Lig'de yoluna dolu dizgin devam eden Fenerbahçe için yeni bir transfer gelişmesi yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Arsenal, Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için sezon sonunda resmi teklif yapacak.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Sarı lacivertli takımın yıldız futbolcusu için 25 milyon euroluk bir bonservis beklentisinin olduğu vurgulandı.

24 yaşındaki futbolcu ile Aston Villa, Newcastle gibi takımların da ilgilendiği biliniyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

20 milyon euroluk piyasa değeri bulunan Ferdi, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 44 maça çıktı ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

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