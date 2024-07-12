Arsenal'den Sevilla'ya transfer: Sambi Lokonga

La Liga ekiplerinden Sevilla, Premier Lig takımlarından Arsenal'den 24 yaşındaki orta saha Albert Sambi Lokonga'yı 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı.



RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR



Relevo'nun haberine göre Belçikalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Sevilla'ya geldi.

Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.



1 GOL, 3 ASİST



30 Haziran 2026'ya kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki futbolcu, geride kalan sezonda Luton Town ile 19 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asiste imza atmıştı.





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