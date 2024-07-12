Arsenal'den Sevilla'ya transfer: Sambi Lokonga

Sevilla, Arsenal'den 24 yaşındaki orta saha Albert Sambi Lokonga'yı 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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Arsenal'den Sevilla'ya transfer: Sambi Lokonga
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12 Temmuz 2024 19:34
La Liga ekiplerinden Sevilla, Premier Lig takımlarından Arsenal'den 24 yaşındaki orta saha Albert Sambi Lokonga'yı 12 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Relevo'nun haberine göre Belçikalı oyuncu, sağlık kontrolünden geçmek için Sevilla'ya geldi.
Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

1 GOL, 3 ASİST

30 Haziran 2026'ya kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki futbolcu, geride kalan sezonda Luton Town ile 19 maça çıkmış ve 1 gol, 3 asiste imza atmıştı.

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