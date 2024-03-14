Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, savunma oyuncusu Ben White ile yeni sözleşme imzaladı.



Londra temsilcisi, sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden White ile 2028 yılına kadar sürecek yeni bir anlaşma imzaladı. 26 yaşındaki futbolcunun yeni sözleşmesinde uzatma opsiyonu da bulunuyor.



ARTETA VE WHITE'IN AÇIKLAMALARI



İngiliz ekibinin teknik direktörü Mikel Arteta, White ile yeni sözleşme imzalanmasının ardından, "Ben White, bizim için kilit bir oyuncu. Kazanma zihniyetine sahip, yeteneği, kararlılığı ve olumlu tutumu çok önemli ama aynı zamanda harika bir karakter ve insan. Önümüzdeki yıllarda da onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz" şeklinde konuştu.



Ben White ise, yeni sözleşmesinin ardından, "Çok mutluyum. Uzun bir yolculuk oldu ama daha uzun yıllar burada bulunacak olmak harika. Daha önce başka bir yerde olmak istemediğini söylemiştim, yani bu mükemmel" sözlerini sarf etti.



ARSENAL PERFORMANSI



Arsenal, Ben White'ı 2021 yılında Brighton'dan 58 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Arsenal'de şu ana kadar 122 maçta sahaya çıkan İngiliz savunma oyuncusu 4 gol attı ve 9 asist yaptı.





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