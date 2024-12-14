Arnold'dan yeni sözleşme açıklaması

Liverpool forması giyen Trent Alexander-Arnold, yeni sözleşme konusunda açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Arnold'dan yeni sözleşme açıklaması
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14 Aralık 2024 16:38
Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Trent Alexander-Arnold, geleceğiyle ilgili konuştu.

İngiliz yıldız yaptığı açıklamada, "20 yıldır Liverpool'dayım. 4-5 kez sözleşme imzaladım ve bunların hiçbiri kamuoyu önünde, açık bir şekilde olmadı. Bu da öyle olmayacak." ifadelerini kullandı.

Arnold'un bu açıklaması, kariyerine Liverpool'da devam edeceği yönünde yorumlandı.

26 yaşındaki futbolcunun adı uzun süredir İspanyol devi Real Madrid ile anılıyor.

Liverpool altyapısından yetişen Arnold, İngiliz ekibinde toplamda 8 kupa kazandı.

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