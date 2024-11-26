Arne Slot'tan Salah açıklaması!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, Muhammed Salah'ın sözleşmesi hakkında merak edilenleri yanıtladı.Slot, Salah hakkında yaptığı açıklamada, sözleşmelerle ilgili yorum yapmadığını vurguladı.İşte o açıklama;Liverpool'un yıldız futbolcusu Salah, geleceğine dair önemli bir açıklamada bulunmuştu. Mısırlı yıldız, kulüpten yeni sözleşme teklifi almadığını söylemişti.İşte o açıklama;2017 yılından bu yana Liverpool'da oynayan 32 yaşındaki Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 366 maçta 221 gol, 97 asistlik performans ortaya koydu.