Arnavutluk, play-off biletinin sahibi oldu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Moldova'ya konuk oldu.
Estadi de la FAF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arnavutluk, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, puanını 14'e çıkartarak 3. sıradaki 10 puanlı Sırbistan'ın İngiltere'ye 2-0 mağlup olmasıyla birlikte play-off'a katılmayı garantiledi.
Grubun son haftasında Arnavutluk, lider İngiltere'yi konuk edecek.
