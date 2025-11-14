13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
0-2
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
0-1
13 Kasım
Norveç-Estonya
4-1
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
2-0
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
4-0
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
2-0
13 Kasım
Moldova-İtalya
0-2
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
0-1
13 Kasım
Nijerya-Gabon
4-1UZS

Arnavutluk, play-off biletinin sahibi oldu!

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Moldova'yı 1-0 mağlup etti ve play-off'a katılmayı garantiledi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri K Grubu 7. hafta maçında Arnavutluk, deplasmanda Moldova'ya konuk oldu.

Estadi de la FAF Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Arnavutluk, 1-0 kazandı.

Karşılaşmada Arnavutluk'a galibiyeti getiren golü 67. dakikada Kristjan Asllani kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Arnavutluk, puanını 14'e çıkartarak 3. sıradaki 10 puanlı Sırbistan'ın İngiltere'ye 2-0 mağlup olmasıyla birlikte play-off'a katılmayı garantiledi.

Grubun son haftasında Arnavutluk, lider İngiltere'yi konuk edecek.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
