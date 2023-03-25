Arkas Spor çıkış arıyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alıp, ilk 4 yarışında yara alan 6'ncı sıradaki Arkas Spor, pazar günü Kayseri deplasmanında Develi Belediyespor'a konuk olacak.
Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
İzmir temsilcisi, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.
İzmir temsilcisi, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ