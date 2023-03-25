Arkas Spor çıkış arıyor

Efeler Ligi'nde üst üste 6 maçtan mağlubiyetle ayrılan Arkas Spor, bu hafta Develi Belediyespor'u mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor çıkış arıyor
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25 Mart 2023 14:04
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son olarak evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-1 yenilerek üst üste 6'ncı mağlubiyetini alıp, ilk 4 yarışında yara alan 6'ncı sıradaki Arkas Spor, pazar günü Kayseri deplasmanında Develi Belediyespor'a konuk olacak.

Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak.

İzmir temsilcisi, düşme hattının bir basamak üzerinde yer alan rakibini yenerek kötü gidişe son vermeyi hedefliyor.

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