Arjen Robben'in Beşiktaş pişmanlığı

'in tecrübeli futbolcusumaçının ardından söylediği sözlerin pişmanlığını yaşıyor.Robben, yedek kulübesinde başladığı Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada ''Yedek kaldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Eğer ne hissettiklerimi söylersem yarın kulüp binasına çağrılırım'' sözlerini kullanmıştı.Bundesliga'da 0-0 berabere kaldıkları Hertha Berlin maçının ardından konuşan Robben, ''Beşiktaş maçından sonra böyle sözler söylememeliydim. Ama bir futbolcu olarak bazen sinirlenebiliyorsunuz. Teknik direktöre inanılmaz saygım var. Harika işler yapıyor'' şeklinde konuştu.