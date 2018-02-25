Arjen Robben'in Beşiktaş pişmanlığı

Bayern Münih'in tecrübeli futbolcusu Arjen Robben, Beşiktaş maçının ardından söylediği sözlerin pişmanlığını yaşıyor.
Robben, yedek kulübesinde başladığı Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada ''Yedek kaldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Eğer ne hissettiklerimi söylersem yarın kulüp binasına çağrılırım'' sözlerini kullanmıştı.
''BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA...''
Bundesliga'da 0-0 berabere kaldıkları Hertha Berlin maçının ardından konuşan Robben, ''Beşiktaş maçından sonra böyle sözler söylememeliydim. Ama bir futbolcu olarak bazen sinirlenebiliyorsunuz. Teknik direktöre inanılmaz saygım var. Harika işler yapıyor'' şeklinde konuştu.
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Robben, yedek kulübesinde başladığı Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada ''Yedek kaldığım için hayal kırıklığı yaşıyorum. Eğer ne hissettiklerimi söylersem yarın kulüp binasına çağrılırım'' sözlerini kullanmıştı.
''BEŞİKTAŞ MAÇINDAN SONRA...''
Bundesliga'da 0-0 berabere kaldıkları Hertha Berlin maçının ardından konuşan Robben, ''Beşiktaş maçından sonra böyle sözler söylememeliydim. Ama bir futbolcu olarak bazen sinirlenebiliyorsunuz. Teknik direktöre inanılmaz saygım var. Harika işler yapıyor'' şeklinde konuştu.
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