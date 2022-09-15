Türkiye'de daha önce Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formalarını da giyen Jose Sosa, kariyerine son olarak transfer olduğu Estudiantes ekibinde devam ediyor. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Estudiantes'e dönen Sosa'nın kariyeri ise tam anlamıyla çöküşe geçti.



37 YAŞINDA 2,5 YILLIK İMZA ATTI



Fenerbahçe'nin 2020-21 sezonu başında Trabzonspor'dan transfer ettiği Jose Sosa, sarı-lacivertlilerde ilk sezonunda zaman zaman iyi işler yapsa da ilerleyen süreçte düzenli forma şansı bulamamıştı. Sözleşmesinin tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'den ayrılan Sosa, 2002 yılında futbola başladığı Estudiantes'te kötü bir dönem yaşıyor.



7 MAÇIN 6'SINDA KADRO DIŞI



Yeşil sahalara adım attığı takımda futbola veda etmek isteyen Jose Sosa, takımı 7 maça çıkarken bu maçların 6'sında kadro dışında kaldı.



SOSA SADECE 32 DAKİKA SÜRE ALABİLDİ



Estudiantes ile sadece 1 maça çıkabilen ve 32 dakika sahada kalan Jose Sosa, teknik direktör Ricardo Zielinski tarafından tercih edilmiyor. Büyük umutlarla geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun akıbetiyle ilgili kulüpten bir açıklama da yapılmadı. 31 Aralık 2024'e kadar sözleşmesi olan Jose Sosa'nın güncel piyasa değeri 300 bin euro olarak gösteriliyor.



