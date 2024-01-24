NBA'in eski süperstarlarından Gilbert Arenas, Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın 1988 sezonunda henüz şampiyonluk kazanmamışken tüm zamanların en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Jordan, altı şampiyonluk kazandığı inanılmaz NBA kariyeri sayesinde hala geniş kitlelerce 'GOAT' olarak kabul ediliyor.



MJ'in şampiyonlukları ve NBA Finalleri'nde hiç kaybetmemiş olması kendisinin en iyisi olmasının nedenleri olarak gösterilirken, Arenas, Podcast P'de efsanevi oyuncunun tüm bunlardan önce GOAT olduğunu belirtti:



"Jordan geldiğinde, insanlar tamamen farklı bir canavar gördüler. Farklı hareket ediyordu, farklı konuşuyordu, oyuna farklı yaklaşıyordu. Acayip havalıydı. Gördüğümüz en iyi şey bu diyorlardı. Ne yaptığı kimsenin umurunda değildi, herkesin gözünde çok iyi gözüküyordu."



Arenas, kendi gözünde Jordan'ın yerini GOAT olarak güçlendiren şeyin 1987-88 sezonu performansı olduğunu açıkladı:



"87-88'de ciddi manada kanatlarını bırakıp tamamen o ünlü logosu haline geldi. İnsanlar belki bilmiyordur, o ünlü logosunu 88'de almıştı. O yıl, bireysel anlamda birinin geçirebileceği en iyi yıl olarak kabul ediliyor. İşte o zaman tarihin en iyi oyuncusu haline gelmişti. Yüzüğü de yoktu. Artık yüzükler bu yolda kullanılan bir şey haline geldi."



Jordan markasının 1988 yılında piyasaya çıkan Air Jordan III ayakkabısında ilk kez görülen ünlü Jumpman logosuna gönderme yapmış olan Arenas, MJ'in ardından ikincilik için yarıştığını sözlerine ekledi:



"Başarıya ulaşma şekli asıl dikkati çeken şeydi. Şu anda herkesin yapmaya çalıştığı gibi tek başına görev üstlenme durumunu o başlatmıştı. Bunu istatistiklerle yenmek zordur. LeBron (James) şu anda altı yüzük kazansa da kimse bu statüyü ona vermez. Bu işi başlatan adama verirler... Yani temelde herkes ikincilik için mücadele ediyor."



Jordan, tüm zamanların en iyi MVP sezonlarından biri olarak görülen 1987-88 sezonunda maç başına %53.5 şut isabetiyle 35.0 sayı, 5.5 ribaund, 5.9 asist, 3.2 top çalma ve 1.6 blok ortalamaları yakalamış, aynı zamanda sayı kralı ve top çalmalarda lig lideri olmuştu.



Bu çabaları sayesinde Jordan, aynı sezonda MVP ve Yılın Savunmacısı ödülünü kazanan ilk oyuncu olmasının yanı sıra, ayrıca Smaç Yarışması şampiyonluğuna ulaşmış ve ve All-Star Maçın MVP'si de seçilmişti.



