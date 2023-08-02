Eski NBA yıldızı Gilbert Arenas, Boston Celtics efsanesi Bill Russell'ın NBA tarihinin en iyi 10 oyuncusundan biri olmadığını öne sürdü.



Philadelphia 76ers ikonu Julius Erving'in geçtiğimiz günlerde paylaştığı 'tarihin en iyi 10 oyuncusu' listesi büyük oranda dikkatleri çekerken, bu oyuncular arasında Russell da yer almıştı.



Russell, çoğu kişi tarafından ilk 10'a yerleştirilen otomatik bir seçim olarak görülse de, kendi podcast'i 'Gil's Arena'da konuşan Arenas bu fikre şiddetle karşı çıktı ve kendisini Wilt Chamberlain ile karşılaştırarak, Russell'ın yalnızca 'mücadeleci bir oyuncu' olduğunu iddia etti:



"İlk 10'unda Bill Russell olan kişinin basketbol bilgisini sorgularım. Üzgünüm. Çünkü o ve Wilt aynı dönemde oynadılar ve biri 50 sayı ve 30 ribaund ortalamayla, diğeri ise 16 sayı ve 20 ribaund ortalamayla oynadı.



Bu, aralarından birinin sadece mücadeleci bir oyuncu olduğu anlamına gelir. Beyazlara karşı mücadele etmişsin ve anca 16 sayı ortalama mı tutturabildin? 20'yi bile geçememişsin ve seni ilk 10'a koymamı mı bekliyorsun? Herkes resmen 1.80 boyunda, sadece sekiz takım var ve beyazlara karşı oynamışsın, yanlış mı?"



Arenas, Russell'ın 11 yüzüğünü kazanmasına yardımcı olan bir başka durumun da serbest oyuncu dönemi olmaması olduğunu belirterek, Celtics'in bu sayede takımını bir arada tutabildiğini sözlerine ekledi.



