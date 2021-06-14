Arda ve Donk seçimi bekliyor

Galatasaray'da Fatih Terim gibi takım kaptanları Arda Turan ve Ryan Donk'un durumu da netlik kazanmadı

Haber; Sabah
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Arda ve Donk seçimi bekliyor
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14 Haziran 2021 08:41
20-21 Temmuz tarihlerinde Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacak Galatasaray, bugün sezonu açtı.

31 Mayıs'ta sözleşmesi sona eren Fatih Terim, durumu belli olmadığı için 19 Haziran'daki seçimin sonucunu bekliyor. Terim gibi takım kaptanları Arda Turan ve Ryan Donk'un durumu da belirsizliğini koruyor.

İki oyuncu Süper Lig'den gelen birçok teklife rağmen futbolu Galatasaray'da bırakmak ve en az bir sezon daha sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

Terim görevine devam ederse, Arda ve Donk'la 1'er yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Takımın birinci kaptanı Muslera da Copa Amerika'da mücadele edeceği için temmuz ayında Florya'da olacak.

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