Arda Turan sağlık kontrolünden geçti

Galatasaray'da Arda Turan imzasının ardından sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Arda Turan sağlık kontrolünden geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Temmuz 2021 13:55
Galatasaray Kulübü ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan Arda Turan, sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzle 1 yıllık yeni sözleşme imzalayan profesyonel futbolcumuz Arda Turan, sponsor hastanemiz Liv Hospital'ın Vadi İstanbul'daki şubesinde sağlık kontrolünden geçti. Sağlık kontrolleri esnasında Galatasaray Spor Kulübü Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu." ifadeleri yer aldı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.