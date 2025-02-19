Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi!

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi!
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19 Şubat 2025 00:01
Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.

Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk oldu.

PFDK SEVKLERİ

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