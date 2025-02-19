Arda Turan, PFDK'ye sevk edildi!

Türkiye Futbol Federasyonu, PFDK sevklerini açıkladı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.
Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk oldu.
PFDK SEVKLERİ
Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, "Tehdidi" nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Eyüpspor, Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Arda Turan, ceza alması durumunda bu maçta takımını yalnız bırakacak.
Adana Demirspor maçında kırmızı kart gören Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk oldu.
PFDK SEVKLERİ
Beşiktaş: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları
Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat
Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları