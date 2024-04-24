Arda Turan: "Galatasaray'ı çalıştırmak hayalim"

Süper Lig'e yükselen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Turan: 'Galatasaray'ı çalıştırmak hayalim'
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24 Nisan 2024 17:06
Süper Lig'e yükselen Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Galatasaray'ı çalıştırmak istediğini duyurdu.

TRT Spor'a konuşan Arda Turan, "İyi bir Galatasaraylıyımdır. Saklamaya gerek yok. Okan Buruk gerçekten muhteşem bir hoca. Puan rekorlarını kırıyor. Seyirci olarak bizi çok sevindiren bir hoca. Hayallerimin içerisinde Galatasaray'a teknik direktör olmak var ama bu doğru zamanda doğru şartlarda olmalı." dedi.

"KALBİM GALATASARAY'DA"

Açıklamalarına devam eden Arda Turan, "5 sene mi 10 sene sonra mı olur bilmem. Asbaşkanıma da vermiş olduğum bir söz var. Ne zaman bonservisim onda. Ne zaman isterse istediği gibi yönlendirebilir. Kalbimin bir tarafında her zaman Galatasaray var." ifadelerini kullandı.

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