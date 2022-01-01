Arda Turan'dan sürpriz paylaşım: Ders vakti

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan sürpriz bir sosyal medya paylaşımı geldi.Sezon sonu futbolu bırakacağı iddia edilen Turan, yaptığı paylaşımıyla antrenörlüğe göz kırptı. Premier Lig'in 21. haftasında oynanan Arsenal-Manchester City maçını izlerken takipçileriyle maçtan bir kare paylaşan 34 yaşındaki futbolcu, gönderisine, 'Ders vakti.' notunu düştü.Tecrübeli isim bu paylaşımıyla sezon sonu Fatih Terim'in teknik ekibine katılacağı ile ilgili çıkan iddiaları güçlendirdi.