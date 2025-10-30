30 Ekim
Esenler Erokspor-Agri 1970 Spor
13:00
30 Ekim
Karaköprü -Rizespor
13:00
30 Ekim
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
13:30
30 Ekim
Zonguldak Kömürspor-Bodrum FK
14:45
30 Ekim
Gaziantep FK-Karabuk Idmanyurdu Spor
18:00
30 Ekim
Konyaspor-12 Bingolspor
20:30
30 Ekim
Cagliari-Sassuolo
20:30
30 Ekim
Pisa-Lazio
22:45

Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: "Bu kadar gol kaçırmamalıyız!"

Ukrayna Kupası'nda Dinamo Kiev'e kaybeden Shakhtar Donetsk'te teknik direktör Arda Turan maç sonu oyuncularını eleştirdi.

30 Ekim 2025 11:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: 'Bu kadar gol kaçırmamalıyız!'
Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oldu.

Derbiyi 2-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'na veda etti.

Ukrayna'da oynadığı ilk derbiden yenilgi ile ayrılan Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamalarda futbolcularını hedef aldı.

"OYUNCULARIM DOĞRU OYNAMADI"

Arda Turan, "İlk 50-55 dakikayla alakalı daha ne yapabiliriz futbolla ilgili bilmiyorum. Bu kadar golü kaçırmamanız lazım, derbiler anların doğru oyunudur. 4-0, 5-0 olabilecek bir 50 dakikaydı. Her şeyi yaptık futbol adına. Sonrasında maalesef oyuncularım anları veya bazı durumları doğru oynayamadılar. Bu yüzden üzgünüm, bunu kendi aramızda konuşacağız. Hiç olmayacak gereksiz fauller, gereksiz tartışmalar. Maçın tansiyonunu yükseltip oyun planımızın dışına çıktık. Doğruları oynayamadık, rakibimize kaybedecek kadar şans verdik mi? Bence vermedik. Futbol böyle bir şey, anları doğru oynayamazsanız cezalandırılırsınız" dedi.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
