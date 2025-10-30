Arda Turan'dan oyuncularına eleştiri: 'Bu kadar gol kaçırmamalıyız!'

Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'nda deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk oldu.



Derbiyi 2-1 kaybeden Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası'na veda etti.



Ukrayna'da oynadığı ilk derbiden yenilgi ile ayrılan Arda Turan, maç sonu yaptığı açıklamalarda futbolcularını hedef aldı.



"OYUNCULARIM DOĞRU OYNAMADI"



Arda Turan, "İlk 50-55 dakikayla alakalı daha ne yapabiliriz futbolla ilgili bilmiyorum. Bu kadar golü kaçırmamanız lazım, derbiler anların doğru oyunudur. 4-0, 5-0 olabilecek bir 50 dakikaydı. Her şeyi yaptık futbol adına. Sonrasında maalesef oyuncularım anları veya bazı durumları doğru oynayamadılar. Bu yüzden üzgünüm, bunu kendi aramızda konuşacağız. Hiç olmayacak gereksiz fauller, gereksiz tartışmalar. Maçın tansiyonunu yükseltip oyun planımızın dışına çıktık. Doğruları oynayamadık, rakibimize kaybedecek kadar şans verdik mi? Bence vermedik. Futbol böyle bir şey, anları doğru oynayamazsanız cezalandırılırsınız" dedi.



