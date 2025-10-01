Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı!

Shakhtar Donestsk Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüp için bir paylaşım gerçekleştirdi.
Genç teknik adam paylaşımında Galatasaray Kulübünün 120. yaşını kutladı. Arda Turan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!"
Genç teknik adam paylaşımında Galatasaray Kulübünün 120. yaşını kutladı. Arda Turan paylaşımında şu sözlere yer verdi:
"Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!"