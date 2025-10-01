01 Ekim
Qarabag FK-Kopenhag
19:45
01 Ekim
Union St.Gilloise-Newcastle
19:45
01 Ekim
SSC Napoli-Sporting CP
22:00
01 Ekim
Villarreal-Juventus
22:00
01 Ekim
Arsenal-Olympiakos
22:00
01 Ekim
Leverkusen-PSV Eindhoven
22:00
01 Ekim
AS Monaco-M.City
22:00
01 Ekim
B. Dortmund-Athletic Bilbao
22:00
01 Ekim
Barcelona-PSG
22:00

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulübün 120. yaşını kutladı.

Arda Turan'dan Galatasaray paylaşımı!
Shakhtar Donestsk Teknik Direktörü ve Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan, sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı kulüp için bir paylaşım gerçekleştirdi.

Genç teknik adam paylaşımında Galatasaray Kulübünün 120. yaşını kutladı. Arda Turan paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Tarihiyle kültürüyle anlı şanlı Galatasaray. İyi ki doğdun Galatasaray. İyi ki Galatasaraylıyız!"  

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
