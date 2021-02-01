Arda Turan 10 numaraya geçiyor

Galatasaray, Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına pazar günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Arda Turan 10 numaraya geçiyor
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01 Şubat 2021 09:48
Galatasaray'da cuma günkü antrenmanda Fatih Terim sürpriz denemeler yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim'in, Başakşehir karşısında sistem üzerinde bazı değişiklikler yapması bekleniyor. Alınan bilgiye göre Terim, kaptanı ve saha içindeki lideri Arda Turan'ı, Başakşehir önünde 10 numara oynatacak.

Orta sahanın merkezinde, Taylan Antalyalı ile Younes Belhanda görev yapacak. Terim'in, diger bölgelerle ilgili seçimlerini ise bugün netleştirmesi bekleniyor. 

 


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