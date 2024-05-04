İspanya La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, sahasında Cadiz ile karşı karşıya gelecek.Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele saat 17.15'te başlayacak. Real Madrid ile Cadiz arasındaki mücadele S Sport ve Bilyoner'den yayınlanacak.Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de sahada olması bekleniyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, maç öncesi yaptığı açıklamada 19 yaşındaki futbolcunun ilk 11'de yer alacağını söylemişti. La Liga'da ilk kez geçtiğimiz haftaki Real Sociedad deplamanında ilk 11'de başlayan Arda Güler, golünü atmayı başarmıştı.Real Madrid, ligde geride kalan 33 haftada topladığı 84 puanla zirvede yer alıyor. Eflatun-beyazlılar, en yakın takipçisi Barcelona'nın 11 puan önünde yer alıyor. Ligde düşme hattında yer alan Cadiz ise 33 maçta topladığı 26 puanla 18. sırada bulunuyor.