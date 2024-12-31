Arda Güler'in İngilizcesi dikkat çekti

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in İngilizce verdiği röportaj dikkat çekti

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Arda Güler'in İngilizcesi dikkat çekti
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31 Aralık 2024 16:14
Real Madrid forması giyen Arda Güler'in İngilizce verdiği röportaj dikkat çekti

Antrenman öncesi taraftarlara imza dağıtan Arda, kendisine taraftarlar hakkında sorulan sorulara yanıt verdi.

Röportajı İngilizce olarak veren Arda, "Taraftarlar her zaman bizi desteklemeye geliyor. Biz de onlar için oynuyoruz. İlk sezonumda 5 kupa kazandım, umarım daha fazla kazanabilirim. Gelecek sezon da aynı başarıları kazanmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
 
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