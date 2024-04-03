Arda Güler'in fiziği görenleri şaşkına çevirdi

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, Instagram hesabına 'İzin günü yok' mesajıyla spor salonunda çalışırken çekilmiş iki fotoğrafını yükledi.Athletic Bilbao galibiyetinden sonra, teknik direktör Carlo Ancelotti takıma 2 gün izin vermesine rağmen çalışmalarını sürdüren Arda'nın, fiziğini geliştirme planının meyvelerini verdiği görülüyor.İspanya basınında yer alan haberde; 19 yaşındaki Arda Güler'in, Real Madrid'e geldiğinden beri performansını arttırmak için ilk olarak fiziksel çalışmalara ağırlık verdiği ve "Boğa modunda" çalıştığına değinildi.Arda Güler'in birçok futbol meziyeti olmasına rağmen, yaşı ve yapısı nedeniyle daha rekabetçi olabilmesi ve sahip olduğu ve tüm yeteneklerinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için fiziğinde de bir değişiklik yapması gerekiyordu.Rodrygo ya da Brahim gibi diğer oyuncularda olduğu gibi, fiziğini güçlendirme planı Real Madrid ile olan birlikteliğinin bir parçası. Her ikisi de Güler'in geçirmekte olduğu fiziksel gelişim sürecinden geçti.Boyu 175 cm olan ve 75 kilogram ağırlığındaki Arda Güler, profesyonel futbolun en üst seviyesindeki tüm iş yüküne ve taleplere dayanmasını sağlayacak kas kütlesini kazanmak için özel bir plan izliyor.Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid'in kondisyon antrenörü Antonio Pintus, Arda'nın fiziksel çalışmalarında tek sorumlu.Arda Güler'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çalışmalarının karşılığını aldığı görüldü. Genç yıldızın fiziksel gücü daha fazla ve spor salonunda geçirdiği saatler şimdiden meyvelerini vermeye başladı.