Arda Güler: "Herkes sakin olsun"

Real Madrid forması giyen Arda Güler, Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve, "Herkes sakin olsun" yazdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler: 'Herkes sakin olsun'
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07 Ocak 2024 15:11
Real Madrid forması giyen Arda Güler'den, dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Arda, Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Nico Paz'la fotoğrafını paylaştı ve "Herkes sakin olsun" yazdı.

NE OLMUŞTU?

Arandina ile oynanan maçta bir pozisyonda Arda'ya pas veremeyen Nico Paz, sosyal medyada taraftarların tepkisini çekmişti.



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