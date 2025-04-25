Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor!

Fenerbahçe'den Real Madrid'e 2 sezon önce transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertlilere ayrılmasına rağmen kazandırmaya devam ediyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arda Güler, Fenerbahçe'ye kazandırmaya devam ediyor!
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25 Nisan 2025 09:16
Son güncelleme 25 Nisan 2025 09:23
Arda Güler, Getafe deplasmanında Real Madrid formasıyla ilk 11'de sahaya çıkarak attığı golle takımını 1-0'lık galibiyete taşırken, hocası Carlo Ancelotti'den büyük övgü aldı.

Ancelotti, Arda için "Geleceği daha çok orta sahanın ortasında, ileri bölgede değil. Oyunu kurma yeteneği olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Mücadelelerde biraz daha etkisiz kalıyor ama kalitesi yüksek" yorumunu yaptı.

1 MAÇA 4 MİLYON EURO

Fenerbahçe'den 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda'nın sözleşmesinde 10 milyon Euro'luk bonus maddesi bulunuyor. Bu maddeye göre, her 25 maçta bir 2 milyon Euro Fenerbahçe'ye ödenecek.

Şu ana kadar 49 maçta görev alan Arda, 1 maç daha oynarsa sarıl-lacivertlilerin kasasına 4 milyon Euro girecek.

BU SEZON PERFORMANSI

36 maçta forma giyen milli yıldız, 4 gol ve 7 asist kaydetti. 

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