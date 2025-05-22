22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
4-1
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
1-0DA
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
2-072'
22 Mayıs
Winterthur-Sion
2-072'
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
3-070'

Arda Güler'den Modric'e Duygusal Veda

Her fırsatta Modric'in kendisine olan desteğinden bahseden Arda Güler, Real Madrid'in Hırvat efsanesi için duygusal bir veda mesajı yayınladı

calendar 22 Mayıs 2025 21:40 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2025 21:41
Haber: Sporx.com dış haberler
Arda Güler'den Modric'e Duygusal Veda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Luka abi, bu formayla yaptığın her şey futbolu seven herkesin hayallerine ilham veren bir hikaye yazdı. Sen yaşayan bir efsanesin.

Seninle birlikte oynamak ve senden bir şeyler öğrenmek benim için bir onurdu. Oyun ve hayatla ilgili tavsiyelerini almak, tutkuna, hırsına ve karakterine tanık olmak gerçekten inanılmazdı.

Sana ve güzel ailene bundan sonrası için iyi şanslar. Seni seviyorum ve sahada seninle birlikte olmayı özleyeceğim.

Senin izinden gitmek benim için gurur ve onurla taşıyacağım bir sorumluluk. Her şey için teşekkürler big brate


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.