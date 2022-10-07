Arda Güler, 6 dakikada tribünleri mest etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nun 3. haftasında bugün Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi AEK Larnaca'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 2-0 galip ayrıldı. Fenerbahçe'de son dakikalarda oyuna giren Arda Güler kısa sürede büyük etki yarattı.



TRİBÜNDE ARDA GÜLER COŞKUSU



Fenerbahçe'de Arda Güler 87. dakikada oyuna girdi. Daha değişiklik yapılmadan Arda'yı kenarda gören sarı-lacivertli taraftarlar büyük coşku yaşadı. Genç futbolcu topu her ayağına aldığında alkış sesi yükseldi. Ceza sahası çevresinde ve içinde her topla buluştuğunda tehlike yaratan Arda'nın performansı Fenerbahçe taraftarlarını umutlandırdı.



İKİ RAKİBİNE ŞIK ÇALIM



90+2. dakikada kendi sahasında topu alan Arda iki rakip futbolcuyla mücadeleye girişti. Şık bir çalım ile rakibini ekarte eden Arda'nın bu harketi seyirciyi heyecanlandırdı. Rakip futbolcu ise anında faul ile genç futbolcuyu durdurdu. O anlarda maçın spikeri Spiker Alp Özgen: "Arda Güler en iyisi olacak mı bilmiyoruz ama çok çok iyi olacak. Helal olsun evlat." dedi. 6 dakika gibi kısa bir süre oynamasına rağmen Arda Güler'in etkili oyunu geniş yankı uyandırdı.





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