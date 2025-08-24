Archie Brown'dan 2. gol!

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı İngiliz futbolcu Archie Brown, Kocaelispor karşısında skoru 2-1'e getiren isim olurken sarı-lacivertli formayla bu sezonki ikinci golünü kaydetti.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında Feyenoord'u 5-2 mağlup ettiği mücadelede ilk golü atan Brown, Kocaelispor karşısında ise Süper Lig'de gol sevinci yaşadı.
