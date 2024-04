Araujo'dan İlkay Gündoğan'a cevap!

Barcelona'nın savunma oyuncusu Ronald Araujo, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.



GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA



Katalan ekibiyle yeni sözleşme görüşmeleri için konuşan Araujo, "Her şey yolunda gidiyor. Menajerimle görüşmeye başladılar. Sezon sonunda masaya oturacaklar." ifadelerini kullandı.



Barcelona'da mutlu olduğunu söyleyen Uruguaylı savunma oyuncusu, "Geleceğim hakkında sürekli konuşuluyor ve her zaman da konuşulacak. Ailem ve ben Barcelona'da çok mutluyuz. Sahaya her çıktığımda bunu gösteriyorum. Sonuna kadar her şeyimi vereceğim." sözlerini sarf etti.



İLKAY GÜNDOĞAN'A CEVAP



Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris Saint-Germain maçında kırmızı kart gören Araujo, takım arkadaşı İlkay Gündoğan'ın maç sonu açıklamalarıyla ilgili gelen soruya da cevap verdi. 25 yaşındaki futbolcu, "O açıklamalarla ilgili düşüncelerimi kendime saklamayı tercih ediyorum. Saygı duyulması gereken değerlerim var" ifadelerini kullandı.



İLKAY GÜNDOĞAN NE DEMİŞTİ?



İlkay Gündoğan, PSG maçının ardından, Araujo'un gördüğü kırmızı kartla ilgili, "Hayal kırıklığına uğradım. Burası Şampiyonlar Ligi, rakip kim olursa olsun, bir oyuncunuz atıldığında geri dönmeniz kolay değildir. Kırmızı karttan önce oyunun kontrolünün bizde olduğunu hissediyorduk. Eğer bu faulse, kırmızı karttır. Böyle kritik bir anda topu alacağınızdan emin olmanız gerekiyor. Eğer topu alamıyorsanız, bırakmanız gerekir. Golü yemeyi ya da oyuncuyu kaleciyle karşı karşıya bırakmayı tercih ederim. Oyunun bu kadar başında bir kişi eksik kalmak sizi öldürür" demişti.



BARCELONA VEDA ETMİŞTİ



Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Paris Saint-Germain'i konuk eden Barcelona, 12. dakikada öne geçmişti. Katalan ekibi, Ronald Araujo'nun 29. daikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan Xavi Hernandez'in ekibi Barcelona, 4-1'lik mağlubiyet sonrası Devler Ligi'ne çeyrek finalde veda etmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU